Fiorentina, incontro la prossima settimana con l'Hellas: si parlerà di Valentini e Moreno

vedi letture

La Fiorentina si prepara a intavolare importanti trattative di mercato con l'Hellas Verona. È in programma per la prossima settimana un incontro tra le dirigenze dei due club per discutere i futuri di due giovani difensori viola, rivela Sky Sport: Nicolás Valentini e Matías Agustín Moreno.

I due profili sono finiti nel mirino della società viola, che punta a rinforzare la propria rosa con innesti giovani e promettenti. Tuttavia, la Fiorentina dovrà fare attenzione alla concorrenza internazionale. Su Valentini e Moreno, infatti, c'è anche l'interesse di squadre spagnole come il Levante e l'Espanyol, pronte a inserirsi nella trattativa. L'incontro della prossima settimana sarà cruciale per capire le reali possibilità dell'Hellas di portare i due giocatori in giallobù.