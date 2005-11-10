Juventus, Pedro Felipe lascia la Next Gen. Ceduto a titolo definitivo al Racing Santander
Cessione da parte della Juventus. Con un comunicato ufficiale postato sul proprio sito, il club bianconero ha reso noto che Pedro Felipe lascerà la Next Gen a titolo definivo per trasferirsi al Racing Santander.
Il comunicato della Juventus
"Nuova avventura per Pedro Felipe: è ufficiale infatti la sua cessione a titolo definitivo al Racing Santander.
Difensore brasiliano classe 2004, Pedro era arrivato a Torino a inizio 2024 in prestito dal Palmeiras, prima di essere riscattato dal Club bianconero. Con la maglia della Juventus Next Gen si è consolidato come una certezza nel reparto arretrato – collezionando 34 presenze e 2 gol – fino a meritarsi le prime convocazioni in Prima Squadra.
Dopo la parentesi degli ultimi mesi in prestito al Sassuolo, il centrale si trasferisce ora in Spagna per iniziare questo nuovo capitolo.
In bocca al lupo per il futuro!".