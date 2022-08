Fiorentina, Italiano: "Missione compiuta, con sofferenza e follia. Non possiamo sbagliare certi gol"

vedi letture

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo il playoff di Conference League passato ai danni del Twente: "Missione compiuta, con sofferenza e un po' di follia. Non possiamo sbagliare quei gol... Il Twente era una delle squadre più forti del sorteggio, non era semplice ma sono contento perché abbiamo battagliato e regaliamo questa qualificazione ai nostri tifosi. Se fossimo venuti qui senza proporre saremmo stati folli, abbiamo proposto e giocato. La nostra qualificazione è meritata, non aver subito gol in questa bolgia contro una grande squadra è un grande merito, bravo ai ragazzi".

Che ha detto a Jovic dopo il gol sbagliato?

"Se Terracciano non fa quella parata, andiamo ai supplementari con un uomo in meno. Qualcosina direi anche a Igor... Però siamo passati. Abbiamo avuto diversi palloni davanti al portiere, dobbiamo metterle dentro. Quello è un difetto sul quale migliorare".

Come sceglierà i portieri? Perché Maleh sempre titolare?

"Le prossime partite dovremo gestirle, più rotazioni riuscirò a fare e più avremo vantaggi. Milenkovic e Maleh hanno giocato perché Niko è una garanzia e sa recuperare in fretta, mentre Maleh anche oggi me lo sono ritrovato fresco. Sto cercando di dare minutaggio a tutti, sono contento. Bello coinvolgere tutti e vederli sorridenti, sapendo di poter contribuire. Su Terracciano-Gollini, abbiamo tante partite... Uno in campionato e l'altro in coppa è qualcosa di percorribile".

Sente di avere una rosa pronta al salto?

"Sì, ho una serie di giocatori che devono migliorare sotto tanti aspetti. E Jovic da recuperare, ma so di avere a disposizione gente di livello, che dà tutto quando viene chiamata in causa. A volte vedo e sento che qualcuno non è d'accordo, ma giusto tenere in considerazione tutti".

Il suo è l'Elogio della gavetta.

"Ringrazio, il mio obiettivo era arrivare a questo punto con i ragazzi. Stamani ho iniziato a sentire veramente la partita e la posta in palio".