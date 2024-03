Fiorentina, Italiano: "Nico Gonzalez sta crescendo. La squadra deve aiutarlo"

Nella sua conferenza stampa di vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche di Nico Gonzalez, rientrato un mese fa dall'infortunio alla coscia patito a dicembre: "Nico all'inizio stava bene e sfruttava il rendimento della squadra. Andavamo forte, con un'altra velocità e vogliamo riarrivarci, anche grazie a lui e al suo dinamismo, oltre ai tanti gol. Nell'ultima partita non è riuscito a segnare ma è dentro la partita e fa quello che gli si chiede. Lo vedo in crescita e applicato, in allenamento spinge forte e manca poco per rivedere il Nico di inizio stagione. Deve essere accompagnato anche dal rendimento della squadra. Lui ha qualità, è un valore aggiunto e ha grande spirito".

Pensa di avere una rosa abbastanza profonda per tutte le competizioni?

"Ci sarà spazio per tanti, anche per tutti. Far sentire tutti partecipi porta risultato, lo abbiamo visto in passato. C'è troppo poco tempo per recuperare energie, anche per i tanti viaggi e nella stagione scorsa la nostra forza è stata questa. I ragazzi sanno cosa penso, non c'è preclusione per nessuno, abbiamo bisogno di tutti e della motivazione di tutti. Riuscire ad avere la rosa fresca può darci vantaggi, sono sicuro che i giocatori si faranno trovare pronti".

