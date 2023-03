Fiorentina, Italiano: "Prestazione di grande qualità, spero che sia una spinta per i prossimi mesi"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro il Milan.

La Fiorentina più bella della stagione?

"Finalmente una gara del genere, con grande qualità contro una squadra in netta crescita e che non ti dà riferimenti. I ragazzi hanno sfoderato una prestazione ricca di attenzione e qualità. Dopo il gol abbiamo avuto un quarto d'ora di panico, ma i ragazzi erano troppo concentrati e penso che la vittoria sia meritata".

Sapete gestire meglio i momenti della gara?

"Abbiamo difeso bene su 3/4 corner consecutivi, mentre altre volte lì abbiamo perso delle partite. Oggi è andata bene, ma ci sta di soffrire e di lavorare bene dentro la nostra area".

Le coppe sono la benedizione della Fiorentina?

"Abbiamo voluto fortemente la Conference, prima superando i playoff e poi opponendoci con grande orgoglio ai nostri avversari. Stiamo coinvolgendo tutti, che sanno che c'è spazio in ogni partita. Questo sta pagando, gli attaccanti hanno iniziato a far gol e chi subentra è decisivo. Se questa è la mentalità, possiamo far bene tutti gli impegni che abbiamo. Quando fai l'abitudine a tutti questi impegni, si può fare".

State diventando più concreti.

"Tante partite abbiamo calciato molto, ma mai con quella voglia che abbiamo avuto stasera. Spesso abbiamo perso partite che non meritavamo e siamo migliorati nello sfruttamento di quello che produciamo. Nelle ultime 5 partite abbiamo fatto vedere che gli attaccanti sanno far gol e siamo contenti".

Cosa vi siete detti con Dodò?

"Dodò è arrivato dopo 9 mesi di inattività, allenandosi da solo. Aveva grosse difficoltà fisica, stava per riprendersi e poi si è fatto male al polpaccio. Stava perdendo fiducia, ma ora sta tirando fuori prestazione di livello. Mi auguro di avere tutti al 100% in questi ultimi tre mesi".

Grande atmosfera allo stadio: ci può essere anche in partite meno importanti a livello emotivo?

"Bellissima atmosfera. In casa abbiamo sempre avuto una presenza numerosa. Abbiamo un po' deluso la gente con alcuni risultati, ma oggi abbiamo ripagato con una grande prestazione queste 40.000 presenze e mi auguro che sia una spinta per il finale di stagione".