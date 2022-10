Fiorentina, Italiano: "Regalato un tempo, buona la reazione. Dobbiamo accelerare in campionato"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio contro il Lecce: "Abbiamo sbagliato il primo tempo, non siamo stati bravi sul piano tecnico concedendo troppe ripartenze al Lecce. Abbiamo reagito con un buonissimo secondo tempo tirando tante volte in porta, abbiamo pareggiato con merito e potevamo anche vincere la partita. Poi abbiamo preso una ripartenza sulla quale potevamo prendere gol, mi è piaciuta comunque la reazione della squadra".

Passo avanti sul piano del gioco offensivo?

"Stiamo cercando di lavorare più in verticale mandando dentro qualche esterno, oggi è arrivato il gol e ci sono state altre situazioni. Sono stati annullati due gol, in quello che dobbiamo migliorare stiamo lavorando e stiamo vedendo qualche frutto."

C'è tempo per recuperare posizioni in classifica?

"Con oggi abbiamo cinque punti in meno che non sono tantissimi, l'anno scorso abbiamo cambiato passo in questo periodo. Chiaro che la Conference qualcosa ci toglie ma ci sta dando tanto in termini di esperienza e conoscenze. Stiamo cercando di abituarci, dobbiamo accelerare anche in campionato dove siamo un po' in ritardo".