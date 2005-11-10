Mourinho può servire l'assist alla Roma per Endrick. Occhio anche a Nico Gonzalez
La Roma sogna Endrick per l'attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la possibilità di arrivare al brasiliano non è così remota. José Mourinho gli ha fatto già sapere che parte indietro nelle gerarchie dell'attacco del Real Madrid e le sue caratteristiche (può fare la punta centrale o l'esterno sinistro d'attacco) potrebbero fare al caso di Gian Piero Gasperini. 20 anni, il giocatore è legato alle merengues fino al 2030. Gli ultimi sei mesi delal passata stagione, Endrick gli ha spesi al Lione dove ha segnato 8 reti in 21 partite.
Attenzione a Nico Gonzalez
Altro nome che piace è quello di Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus. Il giocatore non è stato riscattato dall'Atlético Madrid, tuttavia non è da escludere che i colchoneros riescano a riprendere il giocatore, assecondando così la sua volontà. Roma che resta vigile anche su questo fronte.