Mourinho può servire l'assist alla Roma per Endrick. Occhio anche a Nico Gonzalez

Il brasiliano non è ritenuto un titolare dal nuovo allenatore del Real Madrid. Attenzione anche all'argentino, rientrato alla Juventus

La Roma sogna Endrick per l'attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la possibilità di arrivare al brasiliano non è così remota. José Mourinho gli ha fatto già sapere che parte indietro nelle gerarchie dell'attacco del Real Madrid e le sue caratteristiche (può fare la punta centrale o l'esterno sinistro d'attacco) potrebbero fare al caso di Gian Piero Gasperini. 20 anni, il giocatore è legato alle merengues fino al 2030. Gli ultimi sei mesi delal passata stagione, Endrick gli ha spesi al Lione dove ha segnato 8 reti in 21 partite.

Attenzione a Nico Gonzalez

Altro nome che piace è quello di Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus. Il giocatore non è stato riscattato dall'Atlético Madrid, tuttavia non è da escludere che i colchoneros riescano a riprendere il giocatore, assecondando così la sua volontà. Roma che resta vigile anche su questo fronte.