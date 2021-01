Fiorentina, Kokorin in gruppo dopo le visite: probabile convocazione contro il Torino

vedi letture

Avevano destato un po' di preoccupazione le parole rilasciate ieri dal nuovo acquisto della Fiorentina Alexander Kokorin a proposito delle sue condizioni atletiche: "Sarò pronto tra un mese". Ma tra la traduzione complicata e la domanda tagliata il senso della dichiarazione era ben diverso, visto che il russo intendeva che sarebbe stato al top della forma entro massimo 30 giorni dunque non mettendo in discussione la possibilità di entrare subito a disposizione di Prandelli. Salvo sorprese infatti, dopo le visite mediche di rito previste per lunedì a Roma, il giocatore si unirà subito al gruppo e con ogni probabilità verrà convocato per la sfida di venerdì prossimo contro il Torino. L'attaccante è integro e non ha infortuni in corso. Stava svolgendo regolarmente la preparazione con lo Spartak Mosca e ora, dopo le valutazioni atletiche da parte dello staff viola, proseguirà la preparazione ma già disputando i primi allenamenti insieme al resto della rosa.