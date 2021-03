Fiorentina, Kouamé verso la Premier League: il Wolverhampton pronto a fare sul serio

Secondo quanto riportato da La Nazione, il futuro di Christian Kouamé potrebbe essere in Premier League. Il giocatore della Fiorentina non ha convinto dopo il suo primo anno e mezzo in viola e ora il Wolverhampton si è messo in pole per provare ad assicurarsi il suo cartellino. Il club di Commisso lo valuta 18 milioni di euro.