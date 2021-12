Fiorentina, l'agente di Saponara in visita al centro sportivo: prove di rinnovo

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, Luca Puccinelli, agente tra gli altri di Riccardo Saponara, ha fatto visita al Centro Sportivo "Davide Astori" della Fiorentina dove ha incontrato i dirigenti viola presumibilmente per parlare del rinnovo di contratto. Il giocatore, che sta disputando un'ottima stagione sotto la guida di Italiano, ha l'attuale accordo in scadenza nel 2022 e potrebbe prolungare con i viola almeno per un'altra stagione.