Fiorentina, l'ultima suggestione è Pellegrini: affare complicato, ma c'è il fattore Pradé

Oggi alle 22:08
di Ivan Cardia

Nuovo nome per il mercato della Fiorentina. FirenzeViola si sofferma infatti sulla pista che porterebbe a Lorenzo Pellegrini, centrocampista che potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. L’operazione non è certo facile per alcuni presupposti: Pellegrini è reduce dall’operazione al tendine subita in Finlandia a maggio. L’intervento è andato bene, ma Pellegrini si è allenato a parte per tutta l’estate.

L’aspetto più delicato, però, è quello economico: l’ex capitano giallorosso è legato alla Roma da un contratto da 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi, in scadenza nel 2026. Un prestito, alle condizioni attuali, non è possibile: resta la soluzione di un rinnovo ponte con la Roma, ma al momento non sembra una strada prioritaria.

A facilitare l’operazione, invece, ci potrebbe essere lo storico canale tra il dirigente viola Daniele Prudé e gli ambienti romani, con cui i rapporti restano ottimi. L’ultimo affare in ordine di tempo è stato quello legato a Edoardo Bove, a ridosso del gong dello scorso calciomercato. Al momento, chiosa il portale del network TMW dedicato agli aggiornamenti sulla Fiorentina, non c’è comunque (ancora?) nulla di concreto.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
