Fiorentina, l'ultima suggestione è Pellegrini: affare complicato, ma c'è il fattore Pradé

Nuovo nome per il mercato della Fiorentina. FirenzeViola si sofferma infatti sulla pista che porterebbe a Lorenzo Pellegrini, centrocampista che potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. L’operazione non è certo facile per alcuni presupposti: Pellegrini è reduce dall’operazione al tendine subita in Finlandia a maggio. L’intervento è andato bene, ma Pellegrini si è allenato a parte per tutta l’estate.

L’aspetto più delicato, però, è quello economico: l’ex capitano giallorosso è legato alla Roma da un contratto da 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi, in scadenza nel 2026. Un prestito, alle condizioni attuali, non è possibile: resta la soluzione di un rinnovo ponte con la Roma, ma al momento non sembra una strada prioritaria.

A facilitare l’operazione, invece, ci potrebbe essere lo storico canale tra il dirigente viola Daniele Prudé e gli ambienti romani, con cui i rapporti restano ottimi. L’ultimo affare in ordine di tempo è stato quello legato a Edoardo Bove, a ridosso del gong dello scorso calciomercato. Al momento, chiosa il portale del network TMW dedicato agli aggiornamenti sulla Fiorentina, non c’è comunque (ancora?) nulla di concreto.