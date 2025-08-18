Torino, Vlasic festeggia dopo l'1-0 al Modena: "Devi calciare bene se vuoi fare quel gol"
Protagonista del match che ha visto il suo Torino avere la meglio sul Modena per 1-0, Nikola Vlasic ha commentato la gara ai microfoni di Mediaset: "Hanno dato qualcosa in più nel primo tempo gli avversari, poi siamo rientrati bene. Il gol? Devi calciare bene di prima per fare gol. Siamo diversi giocatori nuovi, ci serve tempo per oliare i meccanismi di gioco. Ho fiducia nella squadra e nel lavoro che stiamo facendo".
