Juventus, riallacciati i contatti per Zhegrova. Anche il Marsiglia insiste per averlo

La Juventus continua a muoversi sul mercato e oggi ha ripreso i contatti con il Lille per Edon Zhegrova. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri rimangono molto attenti all'esterno destro che in passato è stato più volte accostato anche al Napoli, ma per affondare il colpo hanno bisogno della cessione di Nico Gonzalez, che potrebbe salutare dopo una sola stagione.

Sull'ex Fiorentina e Stoccarda c'è l'interesse dell'Atletico Madrid, che però non ha ancora trovato un accordo con la Vecchia Signora. Il tempo passa e altre squadre cercano di inserirsi su Zhegrova, che è un obiettivo pure del Marsiglia. De Zerbi ha deluso all'esordio in Ligue 1, ma l'OM ha acquistato calciatori di livello e vuole continuare a farlo per allestire un gruppo in grado di competere per il titolo.

Zhegrova ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026 e in carriera vanta 2 incontri con il Basilea Under 21, 27 presenze e 5 gol con il Genk, 74 apparizioni e 11 reti con il Basilea e 107 presenze e 26 centri con il Lille. Inoltre è sceso in campo 34 volte con il Kosovo, segnando 4 gol. Nel suo palmares annovera una Jupiler League e una Coppa di Svizzera.