Fiorentina, Maleh guadagna terreno: "Grazie a Italiano. Qui gruppo unito e in campo si vede"

"Ringrazio il mister per la tanta fiducia che mi sta dando. Cerco ogni giorno di dare il massimo per ritagliarmi più spazio possibile. Ultimamente ho preso più fiducia nei miei mezzi e finalmente ho trovato anche qualche gol". Parla così Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola: "Lunedì contro lo Spezia abbiamo trovato una vittoria importantissima, c’è un gruppo unito e in campo si vede. Dobbiamo dare solo più continuità ai nostri risultati. Sono contento della mia stagione ma ancora non ho fatto nulla e devo migliorare molto. L’Atalanta? La stiamo preparando bene in allenamento ma ora dobbiamo solo pensare a ritrovare la vittoria al Franchi".