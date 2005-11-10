Ufficiale Pineto, Enrico Barilari nuovo tecnico. Accordo fino al giugno 2027

Il Pineto Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027 a mister Enrico Barilari. L’accordo, definito dal Direttore Sportivo Marcello Di Giuseppe, prevede un contratto della durata di un anno.

Classe 1974, ligure, Barilari arriva a Pineto dopo le esperienze sulle panchine di Sestri Levante, Sorrento e Foggia, percorso che si aggiunge al lavoro svolto negli anni precedenti nei settori giovanili di Lavagnese e Spezia, realtà nelle quali ha maturato competenze e consolidato il proprio profilo tecnico.

Allenatore dalla forte identità calcistica e con un percorso fondato sui concetti di crescita, condivisione e valorizzazione del gruppo, Barilari è pronto ad iniziare la sua avventura in biancazzurro con entusiasmo e determinazione.

Al nuovo mister il benvenuto del Club e l’augurio di buon lavoro per l’inizio del nuovo percorso.