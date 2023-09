Fiorentina, Milenkovic: "Dovevamo gestire meglio il finale di gare, potevamo anche perdere"

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto sul campo del Genk. Queste le parole del serbo raccolte da RadioFirenzeViola:

"Oggi era una partita molto aperta, è molto difficile giocare qua. Sicuramente ci dispiace perché eravamo in vantaggio, potevamo anche perderla all'ultimo. Dovevamo gestire meglio gli ultimi minuti, ora pensiamo alla prossima gara".

Sul gol sbagliato:

"Potevo fare meglio. Ho ricevuto una bella palla, non mi trovo spesso in quelle zone di campo e quindi sono andato d'istinto".

Segnano i difensori e non gli attaccanti.

"Nzola e Beltran sono arrivati da poco, si stanno inserendo piano piano. Anche oggi hanno avuto le occasioni per segnare e sono sicuro che in futuro lo faranno. Ci è mancata anche un pizzico di fortuna. Sono due giocatori forti e faranno vedere come mai sono venuti alla Fiorentina".