Fiorentina, non solo Kayode: società attenta ai rinnovi di Bonaventura e altri due giocatori

In casa Fiorentina è oramai cosa fatta per il rinnovo di contratto del giovane Michael Kayode, terzino classe 2004 che nelle prossime ore firmerà il prolungamento fino al 2028. Dopo il talentino esoploso in questo avvio di stagione, però, la società di Rocco Commisso non vuole fermarsi da questo punto di vista.

Secondo FirenzeViola infatti vanno avanti i contatti per Christian Kouame, jolly offensivo di Italiano su cui il club ha un'opzione di prolungamento fino al 2025 ma a cifre piuttosto elevate. Per questo le trattative vanno avanti per spalmare l'ingaggio su più anni. Discorso simile per Alfred Duncan, un altro autore di un grande inizio di stagione. Quindi Giacomo Bonaventura: autore di 4 gol e 2 assist, il giocatore dopo essere tornato in azzurro potrebbe presto essere ricompensato con un nuovo contatto con la Fiorentina.