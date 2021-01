Fiorentina, nuovo appuntamento per Torreira. Intanto il Torino si fa da parte

La settimana prossima la Fiorentina ha fissato un appuntamento per parlare del futuro di Torreira, giocatore di proprietà dell'Arsenal ma attualmente in prestito all'Atletico Madrid. I concorrenti in corsa per il giocatore sarebbero calati, con il Torino, principale contendente dei viola almeno fino a qualche giorno fa, che avrebbe fatto un deciso passo indietro che potrebbe favorire Pradè. A riportarlo è La Nazione.