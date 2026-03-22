Fiorentina, Paratici: "Rimarremo lì a lottare fino all'ultima ma senza paura"

Le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Con Marotta abbiamo condiviso uno splendido percorso professionale tra Sampdoria e Juventus, mi ha insegnato tantissimo e siamo due professionisti ma anche i paragoni sono inappropriati. Abbiamo due personalità diverse e svolgiamo lavori completamente diversi, per questo eravamo complementari".

C'è ancora paura all'interno dello spogliatoio?

"Siamo consapevoli che dovremo rimare con la testa nel carro armato fino al 24 maggio, è il percorso che ci aspetta quest'anno. Negli ultimi due, tre mesi abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto ma non parlerei di discontinuità. Abbiamo fatto un buon percorso, partivamo con distacco e rimarremo lì a lottare fino all'ultimo ma senza paura".

Come sta Kean e un giudizio su Gudmundsson.

"Kean ha vissuto un momento dove ha fatto due tre settimane non potendo allenarsi per un problema fisico, è tornato giovedì e oggi è pronto a partire dall'inizio. Tra tre ore saremo qui a tifare tutti per la Nazionale, vorrei lanciare un messaggio di grande ottimismo ed è un patrimonio del calcio italiano andare al Mondiale. Abbiamo tutto, giocatori e staff tecnico per farcela. Gudmundsson è un giocatore di qualità, sono arrivato da due mesi ed è un giocatore da cui ci aspettiamo tanto".