Fiorentina, per la fascia di Gattuso si guarda in Argentina: occhi sul giovane Weigandt

Tra i nomi che la Fiorentina starebbe prendendo in considerazione in vista della prossima stagione e dell'arrivo di Gattuso come nuovo allenatore, c'è quello del terzino destro classe 2000 di proprietà del Boca Juniors e ora in prestito al Gimnasia Marcelo Weigandt.