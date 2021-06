Fiorentina, piace Maggiore ma l'attrito con lo Spezia per Italiano non aiuta la trattativa

Il Corriere dello Sport sottolinea l'interessamento della Fiorentina per Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia. Il giocatore piace molto a Commisso, ma a causa dell'attuale attrito per la questione Italiano, sostiene il quotidiano romano, i liguri non sono, al momento, gli interlocutori migliori per iniziare una trattativa.