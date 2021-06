Fiorentina, possibile nuovo ruolo in dirigenza per Antognoni: potrebbe occuparsi dei giovani

Visto l'ingresso di Burdisso in società come direttore tecnico, la Fiorentina è pronta a cambiare qualcosa per quanto riguarda il suo assetto societario. Secondo quanto riportato dal Tg Rai Toscana la proprietà viola avrebbe di recente incontrato Giancarlo Antognoni, con il quale ancora manca l'accordo per il rinnovo, per proporgli un nuovo incarico, ovvero di occuparsi di settore giovanile e scouting alla ricerca di nuovi talenti per il mondo. Sullo stipendio al momento non è stata ancora trovata un'intesa.