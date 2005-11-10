Fiorentina, primo desiderio di Grosso: all-in su Volpato, il prezzo fissato dal Sassuolo
L'allenatore cambia panchina e porta con sé un fedelissimo. È questo il piano della Fiorentina, decisa a puntare su Cristian Volpato, con l'asse Sassuolo-Firenze rovente insieme al nuovo tecnico Fabio Grosso. L'italo-australiano, che disputerà i prossimi Mondiali, viene considerato il profilo perfetto per il 4-3-3 del mister romano, nonché l'obiettivo più accessibile della lista di rinforzi indicati da Grosso per la ricostruzione viola.
La trattativa dovrà comunque fare i conti con i paletti economici imposti dalla società. Il viaggio della dirigenza negli USA, in programma da lunedì, servirà proprio a definire i contorni degli investimenti - secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport - ma il direttore sportivo Fabio Paratici sa già che ridurre il monte ingaggi e rispettare il budget stanziato dalla famiglia Commisso sarà un'impresa ardua. Per ragioni di bilancio, la Fiorentina ha dovuto escludere gli altri due pupilli dell'allenatore: Armand Laurienté e Ismael Koné, fuori budget.
Tra i nomi proposti, Volpato è senza dubbio la carta più sostenibile: la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, a fronte dei 20-25 milioni richiesti per Laurienté e dei 30 necessari per Koné. Ad agevolare l'operazione potrebbe essere inoltre il contestuale riscatto di M'Bala Nzola, destinato a fare il percorso inverso verso l'Emilia.