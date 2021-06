Fiorentina, priorità agli esterni offensivi: Politano e Orsolini nella lista di Gattuso

Sono diversi i nomi nella lista della Fiorentina. Il club del presidente Commisso è intenzionato a rinforzare la rosa e ad affidare a Gennaro Gattuso elementi di qualità. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si punterà molto sugli esterni offensivi con Matteo Politano e Riccardo Orsolini in pole. In difesa invece sicuro di rimanere Martinez Quarta con Hysaj osservato speciale per il ruolo di terzino destro. In regia resistono invece i nomi di Sensi e Torreira.