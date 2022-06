Fiorentina, Pulgar ha mercato in Brasile: c'è l'offerta del Corinthians

Il Corinthians ha formalizzato una proposta d'acquisto per il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar da 1,5 milioni di euro, pari a 8,31 milioni di Reais, moneta brasiliana. Lo riporta Goal Brasile, aggiungendo come la proposta sia arrivata negli uffici della Fiorentina nella giornata di ieri, 24 giugno.

La società viola vorrebbe però avere 4 milioni dall'eventuale cessione del centrocampista che è al suo ultimo anno di contratto in viola. In più - conclude il media - Pulgar preferirebbe proseguire la sua carriera in Europa, non vorrebbe andare in Sud America per ora.