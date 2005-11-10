La Fiorentina ha rinnovato la difesa, per il centrocampo ci siamo quasi. Poi tutto sull’attacco

Per costruire una squadra solida sere ripartire dalle fondamenta, per questo la Fiorentina ha deciso di rivoluzionare completamente il pacchetto arretrato. Dopo una stagione in cui i viola sono stati a più riprese ad un passo dalla Serie B, Paratici ha capito che il reparto che più di tutti necessitava un restyling era quello difensivo ed è per questo che la nuova formazione targata Fabio Grosso si presenterà ai blocchi di partenza completamente rivoluzionata.

Valdepeñas ultimo tassello

Dopo gli arrivi dei due centrali Viery e Dragusin e quello del terzino destro Alex Jimenez, la Fiorentina nelle scorse ore ha chiuso anche per il terzino sinistro Victor Valdepenas. Canterano del Real Madrid classe 2006, lo spagnolo arriverà dai Blancos in una formula simile a quella adottata dal club di Florentino Perez per Nico Paz e non solo: i gigliati per portarlo a Firenze pagheranno 7-8 milioni a cui ci sarà da aggiungere il 50% di futura rivendita e una diritto di recompra che i madrileni manterranno per tre anni.

Oulai si avvicina

Le prossime 48 ore dovrebbero anche essere quelle decisive per la definitiva fumata bianca su Christ Inao Oulai. Mancano soltanto gli ultimi dettagli da decidere prima della definitiva fumata bianca con il Trabzonsport, sulla base di un’offerta viola da 30 milioni euro più bonus e il 10% di futura rivendita nelle mani del club turco. A quel punto, fatta la difesa e il centrocampo, gli sforzi di Paratici si sforzeranno tutti sulle corsie esterne dell’attacco. Con l’operazione Koleosho messa per il momento in stand-by, la Fiorentina è pronta a buttarsi su Johan Bakayoko, esterno classe 2003 che il Lipsia valuta 20 milioni.