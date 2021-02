Fiorentina, rinnovo o asta internazionale: presto verrà deciso il futuro di Vlahovic

Dusan Vlahovic ha segnato ben 9 gol in campionato nel corso di questa stagione e dopo un inizio difficile sotto la guida di Iachini, con Prandelli gioca titolare e segna con grande regolarità. Il suo rendimento attira ogni giorno più club, dalla Premier e dalla Bundesliga, ma anche in casa nostra con la Roma che si era spinta a presentare un'offerta importante già la scorsa estate incontrando il no del club viola. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma il suo futuro è tutto da scrivere. Potrebbe rinnovarlo e diventare il perno della squadra del futuro, oppure essere messo sul mercato per generare una grande plusvalenza considerando la bassa spesa investita da Corvino per prenderlo appena diciottenne dal Partizan. Ora la missione di tutti è la salvezza, ma a breve, che si tratti di prolungamento o di asta internazionale, la Fiorentina dovrà prendere in esame la strategia da portare avanti per il suo gioiello. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.