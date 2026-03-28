TMW Kostic non rinnoverà con la Juventus, via a parametro zero. Ci sono tre club italiani

La Juventus non rinnoverà il contratto di Filip Kostic. Il serbo, arrivato per 15 milioni di euro nel 2022, è in scadenza al 30 giugno e non c'è molto margine per pensare a una permanenza in bianconero. Rispetto ai rinnovi di Yildiz e McKennie - centrali nel progetto di Luciano Spalletti - e quello ipotetico di Vlahovic, non ancora arrivato, Kostic non avrà proposte per il prolungamento.

Potrebbe rimanere in Italia. Perché nelle ultime settimane ci sono stati sondaggi da parte di Cagliari, Parma e Genoa, interessate ad avere un esterno esperto e che potrebbe arrivare a parametro zero. Possibile che Kostic aspetti ancora un po' per capire quali opportunità si possano aprire da qui al termine della stagione, soprattutto per club di medio alta classifica. L'anno scorso era stato accostato sia alla Fiorentina che all'Atalanta.

Resta però aperta l'ipotesi di un suo ritorno all'estero. In Turchia ha lasciato ottimi ricordi al Fenerbahce, che lo segue con interesse in vista della scadenza. E poi c'è José Mourinho al Benfica, pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Tutto si deciderà nei prossimi mesi, ma la certezza è che l'avventura di Kostic alla Juventus sia ormai agli sgoccioli, dopo quattro anni in bianconero (di cui uno in prestito proprio al Fener).