Fiorentina, si cerca lo sconto per il riscatto di Torreira: la situazione non è semplice

vedi letture

L’agenda di mercato tenuta da Barone e Pradè ha l’alert fissato per la metà del mese, scrive stamani La Nazione. Tra le prime questioni da risolvere da parte della Fiorentina c'è quella legata al riscatto di Lucas Torreira: l'Arsenal aspetta i quindici milioni per far diventare il centrocampista a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Il club viola punta ad abbassare un po' il prezzo, chiudere l'operazione e poi discutere il contratto con il giocatore. Una situazione che non è così semplice, scrive il quotidiano.