Fiorentina-Spezia 3-0, le pagelle: Castrovilli cambia la partita. Liguri puniti dagli episodi

vedi letture

Fiorentina-Spezia 3-0

Marcatori: 51’ Vlahovic, 64’ Castrovilli, 83’ Eysseric

FIORENTINA

Dragowski 6 - Non fa interventi di rilievo nonostante il forcing dello Spezia nel primo tempo. Una deviazione nel secondo tempo come unico episodio da segnalare.

Milenkovic 6,5 - Bada al sodo. Non sbaglia praticamente niente.

Pezzella 6 - Agudelo falso nuove gli crea più di un problema. Lotta ma non ha un riferimento fisico da marcare: se la cava con l’esperienza.

Martinez Quarta 6,5 - Dei tre centrali è il più in palla. Dinamicità e buone chiusure. Nella ripresa cala la pressione dello Spezia e la serata diventa più tranquilla.

Venuti 6 - Prestazione ordinata. Rispetto a Biraghi tiene più la posizione e lavora in fase difensiva.

(dall’85’ Caceres sv)

Bonaventura 5,5 - Nel vuoto totale del primo tempo viola si vede poco pure lui. Esce per un problema alla caviglia.

(dal 45’ Castrovilli 8 - Un pallone e manda in gol Vlahovic. Poco più di dieci minuti dopo va in rete anche lui. Decisivo. Cambia la partita.)

Pulgar 5,5 - Primo tempo brutto come quello di tutta la Fiorentina. Nella ripresa migliora ma la sensazione è che sia dovuto più al calo dello Spezia che a meriti suoi. Rispetto alla Samp un passo indietro.

Amrabat 5,5 - Quando i liguri spingono lui rincorre letteralmente tutti. Precisione e giocate decisive però non se ne vedono. Appare in confusione rispetto alle precedenti uscite.

(dal 59’ Borja Valero 6 - Il suo dinamismo regala qualche certezza in più rispetto a quanto fatto vedere dall’ex Hellas. Buona gara per il Sindaco.)

Biraghi 6,5 - Nella prima frazione lo Spezia spinge molto dalla sua parte. Entrambi i gol arrivano da due suoi pallone nel mezzo. E’ il giocatore che crossa di più in A e si vede.

(dall’85’ Igor sv)

Kouame 5 - Si muove tanto, un paio di progressioni ma senza creare alcun tipo di pericolo. La squadra è troppo bassa per poterlo supportare. Lui ci mette il suo con una scarsa verve.

(dal 45’ Eysseric 7 - Si mette in marcatura su Ricci e questo scombina i piani dello Spezia. Da una sua apertura la Fiorentina crea l’occasione del 2-0. Piacevole sorpresa suggellata anche da un gol).

Vlahovic 7,5 - Il primo tempo non ha un pallone giocabile. Nella ripresa il primo che tocca lo butta dentro. Se la Fiorentina continua a tenersi relativamente lontana dalle posizioni veramente pericolose della sua classifica è per merito suo. Se c’è da segnare tocca sempre a lui. E sul finire del match si regala anche la gioia di un assist.

All. Prandelli 6,5 - Il primo tempo della sua squadra fa pensare al peggio. Fiorentina spenta e senza alcuna idea. Nella ripresa l’ingresso di Castrovilli cambia il match. In gol, oltre al dieci, anche il solito Vlahovic. Con lo Spezia alla ricerca almeno della rete della bandiera poi tutto diventa più facile.

SPEZIA

Provedel 6 - Il primo tempo scorre senza lavoro, nella ripresa è viene invece trafitto al primo tentativo. Non ha la minima colpa, così come sul raddoppio di Castrovilli: evita poi la doppietta a Vlahovic.

Vignali 5 - Senza timidezza, si sgancia continuamente in avanti e sforna cross ai compagni. Minaccia vera finché la Fiorentina non capisce che difensivamente è lì che si può provare a sfondare. Ci riesce.

(dall'85' Piccoli s.v.)

Ismajli 5,5 - Finché dalle sue parti ha l'impreciso Kouame, poco supportato da chiunque altro, vive una serata serena. Poi però entrano Castrovilli ed Eysseric, e la loro sinergia gli crea qualche grattacapo.

Chabot 6 - Il migliore del pacchetto arretrato spezzino, era riuscito pure a fermare il tiro a botta sicura di Eysseric prima del raddoppio firmato Castrovilli. L'unica vera sufficienza nella difesa di Italiano.

Marchizza s.v. - Causa sfortuna, la sua partita dura meno di dieci minuti. Paga le conseguenze di una zuccata con Kouame, uscendo in barella.

(dall'11' Ramos 5,5 - Chiamato ad entrare quasi senza riscaldamento, non sembra soffrire troppo la cosa. Poi però cade anch'egli sotto i colpi avversari, spingendo pure il giusto).

Maggiore 6 - Dà ordine e tempi d'inserimento al centrocampo spezzino. Oggettivamente nel primo tempo, là in mediana, non c'è partita: c'è pure il suo, di merito. Fuori dopo poco più di un'ora.

(dal 63' Sena 6 - Quantomeno guadagna l'ammonizione di Eysseric, provando a guidare palla al piede la reazione delle Aquile).

Ricci 6 - Cercato spesso dai suoi, è il cuore pulsante della manovra spezzina. In cattedra nel primo tempo, è imprendibile. Meno brillante nel secondo: sul 2-0 è colto anche in parziale ritardo.

Estevez 5 - Con un Vignali che spinge sempre e comunque, c'è bisogno anche della sua presenza dietro. Tanto che spesso lo si ritrova a fare il terzino: il pasticcio che costa il 3-0, però, è clamoroso.

Gyasi 5,5 - Sulla fascia destra forma un asse temibile con Vignali, tanto che all'inizio costringe Biraghi alle barricate. Manca però sempre della qualità giusta per incidere, e sulla lunga distanza svanisce anche come pericolo.

Agudelo 6 - Se lo Spezia si sogna come un mini-Barcellona, lui vuole la parte del piccolo Messi da falso nove. Ispiratissimo al via, sembra poter recitare bene quel ruolo, ma cala poi di e concretezza.

(dal 63' Galabinov 5,5 - Il bulgaro viene buttato nella mischia per dare maggior peso al reparto d'attacco, e proporsi come terminale. Milenkovic lo limita bene prendendosi personalmente la marcatura).

Saponara 5,5 - Più ex lui di Agudelo, di certo sentiva questa partita. Ha una buona occasione sul destro nel corso del primo tempo, e non la sfrutta. Timido, Italiano lo chiama fuori nel triplo cambio.

(dal 63' Verde 5,5 - Appena entrato prova subito una combinazione che sembra lasciar presagire ad un buon contributo da parte sua. In realtà non sarà proprio così).

All. Italiano 5,5 - Alzi la mano chi si immaginava uno Spezia ancora ebbro dopo la vittoria sul Milan. L'impressione è che in tanti l'abbiano pensato, e che siano rimasti sorpresi dal predominio ligure in un primo tempo nel quale manca davvero solo il gol. Al primo episodio però la Fiorentina colpisce, e poco dopo raddoppia. I suoi continuano a seguire il piano gara, ma un errore in impostazione, oltre a far proseguire la polemica sulla costruzione dal basso, condanna i suoi a un passivo pesante. Troppo, per quanto visto in campo e nell'atteggiamento. Semplicemente, nel calcio contano pure gli episodi.