TMW Fiorentina, tutte le ipotesi per il centrocampo. Da Lovric a Folorunsho, fino a Cataldi

Mercato frenetico per la Fiorentina, alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. Il focus dei viola è a centrocampo ma non arrivano buone notizie sul fronte Mangala. Il calciatore dovrebbe accettare la corte dell'Everton e approdare al club di Premier League nelle prossime ore e per questo motivo la dirigenza gigliata sta guardando altrove.

Lovric e non solo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW restano in piedi le ipotesi legate a Sandi Lovric dell'Udinese, già cercato alcune settimane fa dalla stessa Fiorentina, ma oltre al friulano è viva la possibilità che possa andare in porto lo scambio con il Napoli che riguarda Folorunsho e Sofyan Amrabat. I due club avranno nuovi contatti nelle prossime ore, per provare a trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le società.

Baturina e Cataldi.

Un'altra ipotesi è quella che porta a Baturina della Dinamo Zagabria ma la distanza, tra i 14 milioni di euro offerti dai viola e i 20-25 richiesti dalla Dinamo Zagabria, è troppo netta per pensare che si possa arrivare alla fumata bianca. Più facile casomai che si possa aprire uno spiraglio per Danilo Cataldi nelle ultimissime battute di questo calciomercato, visto che il centrocampista potrebbe lasciare la Lazio.