Fiorentina, venerdì l'incontro con Antognoni: si capirà se le parti proseguiranno insieme

Dovrebbe avvenire venerdì l'incontro tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni, che servirà per capire se l'ex numero 10 viola proseguirà a far parte del club toscano. Come riporta FirenzeViola.it, le parti sembrano ancora mantenere le stesse posizioni, motivo per cui l'addio di Antognoni pare più vicino, ma il suo destino non è ancora segnato.