Fiorentina, Vranckx ha detto sì: nelle prossime ore l'incontro con il Wolfsburg per trovare l'intesa

La Fiorentina continua a muoversi con decisione per Aster Vranckx. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista classe 2002 avrebbe accettato la corte dei viola e quindi il suo ritorno in Italia, dopo la parentesi al Milan, si avvicina. Il 21enne è attualmente impegnato nell'Europeo in Germania con il Belgio, che ha perso la prima partita ieri per 1-0 contro la Slovacchia.

Che cosa manca per la chiusura dell'operazione.

Dopo il sì del calciatore, la Fiorentina deve adesso trovare l'intesa economica con il Wolfsburg, club che milita in Bundesliga ed è proprietario del suo cartellino. La società tedesca per lasciar partire Vranckx, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025, chiede 10 milioni di euro, ma la sensazione è che si possa chiudere anche intorno ai 7-8 più bonus. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore incontro tra le parti per provare a raggiungere un accordo.

Vranckx ha già giocato in Serie A nel 2022-2023, quindi non dovrebbe neanche impiegare molto tempo per adattarsi al nostro calcio, conoscendolo già. In rossonero totalizzò 9 presenze in campionato e una in Coppa Italia, la Fiorentina lo vuole ormai da diverse sessioni di mercato e, forse, questa volta è riuscita a concludere il suo inseguimento.