TMW Juventus, Zhegrova e Woltemade in gruppo: tre a parte, le ultime dalla Continassa

Aggiornamenti da casa Juventus, con indicazioni differenti per alcuni dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti. Nella seduta di oggi hanno infatti lavorato a parte Pape Matar Sarr, Andrea Cambiaso e Weston McKennie.

Le loro condizioni saranno quindi da monitorare nelle prossime ore, mentre arrivano segnali positivi da Edon Zhegrova e Nick Woltemade: entrambi hanno svolto regolarmente l’allenamento con il resto del gruppo.

Il quadro sarà più chiaro domani, quando la Juventus tornerà al lavoro e Spalletti potrà fare il punto anche sulle condizioni dei giocatori che oggi hanno seguito un programma differenziato. Sempre domani è prevista la conferenza stampa dell’allenatore bianconero: Spalletti parlerà alle ore 16, in vista della sfida di campionato in programma domenica a Torino con il Milan dalle 20.45.