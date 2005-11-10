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Juventus, Zhegrova e Woltemade in gruppo: tre a parte, le ultime dalla Continassa

Juventus, Zhegrova e Woltemade in gruppo: tre a parte, le ultime dalla Continassa TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 13:30Serie A

Aggiornamenti da casa Juventus, con indicazioni differenti per alcuni dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti. Nella seduta di oggi hanno infatti lavorato a parte Pape Matar Sarr, Andrea Cambiaso e Weston McKennie.

Le loro condizioni saranno quindi da monitorare nelle prossime ore, mentre arrivano segnali positivi da Edon Zhegrova e Nick Woltemade: entrambi hanno svolto regolarmente l’allenamento con il resto del gruppo.

Il quadro sarà più chiaro domani, quando la Juventus tornerà al lavoro e Spalletti potrà fare il punto anche sulle condizioni dei giocatori che oggi hanno seguito un programma differenziato. Sempre domani è prevista la conferenza stampa dell’allenatore bianconero: Spalletti parlerà alle ore 16, in vista della sfida di campionato in programma domenica a Torino con il Milan dalle 20.45.

Fonte Da Torino, Camillo Demichelis

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