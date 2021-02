Focus allenatori, Fonseca: blindato da Pinto e dal caso-Dzeko. Rinnovo automatico col 4° posto

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando la Roma di Fonseca: L'ultimo ko contro la Juventus, soprattutto per come arrivato, ha lasciato l'amaro in bocca in casa Roma. Ma a livello generale il lavoro del tecnico portoghese è ben valutato dalla società giallorossa. Ad oggi la Roma si trova al quarto posto a pari punti con la Lazio, in piena corsa per il piazzamento Champions League. E pure in Europa League la squadra ha ben figurato e adesso affronterà il Braga ai sedicesimi di finale.

Prospettive future: "Programmiamo la Roma del futuro con Fonseca", ha detto nei giorni scorsi il GM Tiago Pinto. Lasciando capire come la programmazione per il prossimo anno sia già cominciata e come, salvo sorprese, sarà ancora il connazionale Fonseca a guidare la squadra. Dalle parole ai fatti, verrebbe da dire. A gennaio, durante la dura polemica fra l'allenatore ed Edin Dzeko, la società si è spostata dalla parte del tecnico. Prima mettendo ai margini il bosniaco, poi cercando una exit strategy sul mercato. E a fine stagione, ovviamente col supporto necessario dei risultati, gli sviluppi potrebbero essere simili: con Fonseca ancora inquilino di Trigoria con rinnovo automatico in caso di quarto posto e con Dzeko lontano dal portoghese. E quindi dalla Roma.

Da quanto tempo allena la Roma: luglio 2019

Che contratto ha: giugno 2021