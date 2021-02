Focus allenatori, Spalletti: da 2 anni a libro paga Inter. A giugno ancora club o una Nazionale?

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Nel giugno 2017 Luciano Spalletti venne annunciato come nuovo allenatore dell'Inter. Una partenza sprint portò i nerazzurri in vetta per diverse settimane, poi il calo di rendimento e la Champions conquistata contro la Lazio solo all'ultima giornata. L'Inter non si qualificava alla massima competizione europea da ben 7 anni. La stagione successiva ci fu l'arrivo di Nainggolan, colpo di mercato voluto proprio dal tecnico, ma pure la complicata gestione del caso Icardi. Nonostante tutto la squadra riuscì a confermare il quarto posto, obiettivo che non gli risparmiò l'allontanamento in favore di Antonio Conte.

Prospettive future - Da quel giorno, Spalletti è tornato nella sua Certaldo continuando ad essere sul libro paga dell'Inter. Alcuni mesi fa ci fu il tentativo del Milan, poi andato a vuoto. E allora Spalletti è rimasto fermo e verosimilmente non si muoverà fino alla prossima estate, quando scadrà naturalmente il legame coi nerazzurri. A quel punto, tutti si aspettano un rientro in pista: la Fiorentina ci ha provato e potrebbe tentarlo nuovamente in futuro, il Napoli ci ha pensato così come la Roma, ma il suo nome ha mercato anche all'estero. Nei mesi scorsi si era addirittura parlato della panchina del Cile, in futuro chissà che la Federazione italiana non possa pensare a lui per il dopo Mancini a Coverciano.

Ultima squadra allenata: Inter, fino a giugno 2019

Età: 61