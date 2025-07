Roma, arrivato il 'sì' di Ferguson: ora c'è da trattare con il Brighton, che spara alto

Il futuro di Evan Ferguson sarà in Serie A. Come riporta Gianluca Di Marzio, l'attaccante di proprietà del Brighton ha scelto la Roma, preferendo quindi il club allenato da Gian Piero Gasperini a tanti altri che si erano interessati a lui in queste settimane. Un passo in avanti decisivo per la fumata bianca, ma ora i Friedkin devono trattare con i Seagulls per definire l'operazione.

Il nodo principale riguarda le cifre dell'operazione, con gli inglesi che chiedono 45 milioni di euro per lasciar partire il classe 2004. La Roma vorrebbe chiudere a meno, forte della volontà del giocatore. Da capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore, con magari uno scontro da parte del Brighton e uno sforzo da parte dei giallorossi per avvicinarsi alle richieste della squadra in passato allenata da De Zerbi.

Ferguson, proprio sotto la guida del tecnico italiano, si è imposto in Premier League segnando complessivamente 16 gol con la maglia del Brighton nell'arco di 2 stagioni. All'inizio nella scorsa annata ha trovato poco spazio nello scacchiere del nuovo mister Fabian Hurzeler, decidendo a gennaio di cambiare aria. Il prestito al West Ham non è andato come previsto, con 8 presenze senza mai andare a segno. Si potrebbe concretizzare, però, la possibilità di riscattarsi lontano dall'Inghilterra e con un altro allenatore che sa valorizzare i giocatori offensivi come Gasperini.