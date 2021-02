Follia di Golemic, Caputo non sbaglia dal dischetto: il Sassuolo torna avanti allo Scida

Torna avanti il Sassuolo all'Ezio Scida: grave ingenuità di Golemic, che ha colpito Locatelli con un calcione nel cuore dell'area di rigore del Crotone. Nessun dubbio per Pezzuto, che ha subito assegnato il penalty: sul dischetto si è presentato Ciccio Caputo, che ha battuto Cordaz con un destro violento, andatosi ad infilare appena sotto il sette. Due a uno per gli emiliani in avvio di ripresa: la firma, tanto per cambiare, è del numero nove neroverde.

