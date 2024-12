Fonseca: "Il Milan non mi è piaciuto. Voglio giocatori come Camarda e Abraham, pronti a morire"

Paulo Fonseca, visibilmente insoddisfatto, ha commentato la vittoria del Milan sulla Stella Rossa ai microfoni di Milan TV:

Quanta soddisfazione c'è nel risultato e quanto avrebbe voluto vedere di meglio dal punto di vista del gioco?

"È un mix di sensazioni. Ovviamente sono soddisfatto perché abbiamo vinto. Siamo in un'ottima posizione in Champions e quarta vittoria consecutiva dopo le prime due sconfitte, che in questo momento sono le due squadre nei primi due posti della Champions (Liverpool e Bayer Leverkusen, ndr). Ma totalmente insoddisfatto con la prestazione della squadra. È una sensazione strana per me, ma io sono una persona che non si accontenta solo del risultato. Per me quello che facciamo in campo è importante, ed a me non è piaciuto quello che abbiamo fatto oggi".

Sull'ingresso in campo di Francesco Camarda e l'importanza dei cambi.

"È questo che vogliamo. Giocatori come loro (Camarda e Abrahama, ndr), pronti a morire per il Milan. Questo è importante. Camarda e Abraham sono entrati con questi spirito. Sono ovviamente soddisfatto perché sono stati decisivi nella nostra vittoria".

Sulle condizioni di Loftus e Morata:

"Non ho parlato con il dottore, ci vado adesso, ma penso che solo domani possiamo capire di più sugli infortuni dei due giocatori".

Sulla possibilità di rientrare nelle prime 8 della Champions League:

"Io ci credo molto. Abbiamo questa possibilità, due partite che penso che abbiamo possibilità di vincere se siamo una squadra pronta a morire per il Milan. Se siamo una squadra come oggi non sarà facile".