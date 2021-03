Fonseca polemizza con Piccini: "Non era rigore, con la Roma non si guarda il VAR"

vedi letture

"Non mi aspettavo questo risultato qui oggi. Sapevamo che il Parma aveva bisogno di vincere, non potevamo permetterci di subire un gol prima di farlo. La prima volta che ci hanno attaccato 4 contro 3 abbiamo sbagliato, questo ha cambiato la partita. Poi loro si sono abbassati, abbiamo reagito in un primo momento ma non con la velocità di cui avevamo bisogno. Nel secondo tempo abbiamo subito il secondo gol e ci ha tagliato le gambe”. Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, al termine del ko di Parma di quest'oggi ai microfoni della tv ufficiale del club.

Colpa della stanchezza?

“Non cerco alibi, non è stato mancanza di atteggiamento ma di concentrazione. Una squadra che vuole entrare in Champions non può prendere gol così. Sapevamo che per il Parma era importante vincere, loro avevano bisogno di tre punti. Dopo il gol loro si sono chiusi ed è stato difficile”.

Sulle palle inattive.

“Siamo una delle squadre più forti sui corner. Anche oggi abbiamo avuto la possibilità di far gol, loro hanno marcato a uomo. Abbiamo sbagliato, oggi non lo siamo stati ma so che siamo forti in queste situazioni”.

Quale è la soluzione per non far vedere la stanchezza?

“Ibanez non ha giocato, abbiamo fatto dei cambi. Mancini e Kumbulla hanno giocato, ci manca un mediano come Veretout, poi abbiamo cambiato un terzino ed un attaccante, era difficile cambiare di più. I ragazzi hanno lottato, non è stata una questione di atteggiamento ma di concentrazione difensiva. Non dovevamo prendere il primo gol che ha cambiato tutto”.

Sulle polemiche con Piccini.

“Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma il rigore non c’è. Con la Roma non si guarda il VAR. Non era rigore e il VAR non ha aiutato, può capitare che l’arbitro non veda qualcosa ma il VAR deve correggere. Con le altre squadre si fa più attenzione, a fine stagione questi sono 6-7 punti in meno. Voglio lo stesso trattamento delle altre squadre, in questo momento non c’è. Io sono sempre stato in silenzio e rispetto il lavoro degli arbitri, penso che l’Italia sia il Paese con i migliori arbitri ma si sbaglia tanto. Vedo rigori sempre per le stesse squadre che sono ridicoli, confrontiamo i valori con gli altri campionati”.