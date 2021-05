Fonseca: "Prevedo un grande futuro per la Roma. Auguro a Mourinho di vincere tanto"

L'ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport dopo l'addio al club giallorosso: "Sono sereno e tranquillo. Penso di aver dato tutto per la Roma e la Roma è stato il mio primo pensiero. Ho anche creato un grande rapporto con le persone che hanno lavorato con me, era importante. Il primo anno abbiamo fatto una stagione molto positiva, è entrato poi un nuovo direttore sportivo. Petrachi ha fatto un grande lavoro qui, mi ha sempre appoggiato e ho lavorato bene con lui. La seconda stagione invece fino a marzo siamo andati molto bene, eravamo sempre tra le prime quattro, poi abbiamo avuto problemi. Non è facile per un allenatore gestire tanti infortuni, siamo andati a giocare anche con solo 13 giocatori a disposizione. Guardiamo anche cosa è successo al Liverpool e Bayern Monaco".

Cosa è successo con Dzeko?

"I problemi ci sono in tutte la squadre. Io e la società abbiamo tolto la fascia a Edin ma dopo, come professionisti, abbiamo parlato e non voglio tornare su questo argomento".

Cosa lascia dietro di sé?

"La consapevolezza che la scelta che ho fatto l'ho fatta per il bene della Roma. Lascio una squadra che ha sempre giocato bene e in modo offensivo. Parliamo di un'ottima rosa per il futuro.

Ha trattato con la Fiorentina?

"Abbiamo avuto contatti ma non è importante adesso parlarne. La Fiorentina adesso ha un grandissimo allenatore".

Italia o estero nel suo futuro?

"Mi piace molto il calcio italiano e mi piace vivere qui. La mia scelta deve essere fatta con calma. Ora voglio andare in vacanza con la famiglia, sono stati due anni molto intensi per via del Covid. Adesso voglio dedicarmi a loro".

Come le hanno detto che sarebbe andato via?

"Non c'è stato un momento concreto. Avevo capito che con la nuova società poteva succedere. Per me è stato un processo normale, ho sempre parlato molto con Tiago Pinto ed è stato facile vedere che la mia avventura sarebbe finita. L'addio di Petrachi è stata la cosa più difficile, sono rimasto solo a dirigere la squadra, senza nessun appoggio".

Cosa pensa di De Rossi?

"Non lo conosco, era un grande calciatore e un grande leader, ne avevamo molti nello spogliatoio. Pellegrini e Mancini saranno il futuro, la Roma è in crescita e la nuova proprietà è più presente. Penso che il futuro sarà bello per i giallorossi".

Lei è un signore. È un pregio o un difetto?

"SOno così e non posso fare finta di essere diverso. Penso sia un pregio, ci deve essere rispetto sempre per tutti, per i giornalisti, per i magazzinieri. Ho creato un buon rapporto con tutti e questo per me è molto impiortantwe"

Vi siete sentiti con Mourinho?

"Abbiamo scambiato solo un paio di messaggi. È un grande allenatore e gli auguro tanti successi a Roma".