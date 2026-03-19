Fontana (presidente Lombardia): "Bastoni fondamentale, lasciamolo concentrato sugli spareggi"

'Rosa Camuna? Premio più bello sarebbe la qualificazione ai Mondiali'

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - "Bastoni in questo momento è un elemento fondamentale per la nazionale, quindi credo che dovrebbe essere sottratto a qualunque tipo di polemiche, dovrebbe essere lasciato libero di concentrarsi sulle partite che dobbiamo giocare e che dobbiamo assolutamente vincere".

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così a chi gli chiedeva della proposta di candidare al premio 'Rosa Camuna', la massima onorificenza della Lombardia, il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni per aver riconosciuto il suo errore dopo la simulazione in Inter-Juve che è costata l'espulsione al difensore bianconero Kalulu.

La proposta è arrivata dal presidente del Consiglio regionale, l'esponente di FdI Federico Romani e sottoscritta anche dal consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati, e ha diviso la politica, con l'assessore regionale ai Trasporti, l'esponente di FdI Franco Lucente, che l'ha criticata anche in virtù del suo ruolo di presidente dello Juve club di Palazzo Pirelli. "Credo che per Bastoni e per tutto il paese il premio più bello sarebbe la qualificazione, finalmente, ai Mondiali di calcio" ha concluso Fontana, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia,. (ANSA).