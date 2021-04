FOTO - Fallisce il progetto Superlega, pronto un Tapiro d'oro gigante per Andrea Agnelli

Striscia la Notizia non ha perso tempo e stavolta ha fatto le cose... "in grande": per Andrea Agnelli, tra i principali fautori della Superlega Europea nata e naufragata nel giro di 48 ore grazie al parere contrario espresso da governi, tifosi, UEFA e FIFA, è infatti pronto alla Continassa un Tapiro d'oro gigante, griffato Juventus nei colori e nel motto ("Fino alla fine", ndr). Il poco ambito premio della trasmissione Mediaset è comparso nel pomeriggio alla Continassa, a poche ore dalla disputa di Juventus-Parma, gara importante per la corsa Champions dei bianconeri. Ecco la foto scattata dal nostro inviato: