FOTO - Fiorentina e Roma si fermano per ricordare Davide Astori

Al minuto 13 di Fiorentina-Roma, le due squadre si sono momentaneamente fermate (mettendo il pallone in fallo laterale) per ricordare con commozione Davide Astori, ex di entrambe le squadre tragicamente scomparso il 4 marzo del 2018. Per l'occasione grande emozione all'interno del terreno di gioco e più in generale dello stadio Franchi.

Di seguito le immagini del momento scattate da TMW.