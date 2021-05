FOTO - Le immagini più belle della finale Venezia-Cittadella: in campo e fuori

Il Venezia pareggiando per 1-1 contro il Cittadella in una gara sofferta e giocata con l'uomo in meno per oltre un tempo conquista la promozione in Serie A. Al gol di Proia nel primo tempo risponde Bocalon all'ultimo minuto della ripresa. Queste le immagini più belle della serata in campo e fuori, dove i tifosi arancioneroverdi anno accompagnato e caricato la squadra di Zanetti.