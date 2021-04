FOTO - Parma, presentato il progetto del nuovo Tardini: ecco come sarà il nuovo impianto

Attraverso dei rendering computerizzati, il Parma Calcio 1913 ha voluto rendere partecipi i propri tifosi di ciò che la società ha in mente per il futuro dell'impianto cittadino calcistico, presentato stamane proprio nello stadio di Parma. Il rinnovamento dello Stadio Tardini, fortemente voluto dal Presidente Kyle Krause, è stato affidato allo Studio Zoppini, che per stessa ammissione del dell'architetto a capo del progetto si è ispirato a Palazzo Farnese. Di seguito alcune immagini fornite dal club per meglio illustrare il concept di quello che sarà un impianto di nuova generazione, utilizzabile 365 giorni l'anno: