FOTO - Roma, annunciata la nuova maglia 21/22. Pellegrini, Spinazzola e Zaniolo i modelli

Totalmente confermati gli "spoiler" della mattinata: la Roma rivoluziona il proprio outfit, come era lecito attendersi, in occasione del cambio di sponsor tecnico. New Balance ha confezionato per i giallorossi una divisa molto diversa rispetto a quella delle scorse annate, con un rosso più intenso, che nello stile ricorda un po' la divisa degli ultimi anni del Liverpool. Per l'occasione, i "modelli" chiamati a indossare la nuova maglia, sono Pellegrini, Spinazzola e Zaniolo per i maschi, Andressa Alves e Camelia Caesar per la squadra femmine.