Frattesi vuole la Juventus: è lui la priorità per la mediana bianconera. A Lecce le alternative

Non solo a Nicolò Zaniolo, La Gazzetta dello Sport odierna dedica ampio spazio anche alle altre strategie di mercato dei bianconeri. La Juventus - scrive la rosea - sarà chiamata a rinforzare la mediana visto il mancato riscatto di Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain e la possibilità di perdere a zero Adrien Rabiot. Per questo la Vecchia Signora insiste per Davide Frattesi del Sassuolo, già oggetto di diversi colloqui tra le due società e disposto a trasferirsi a Torino a prescindere dalla Champions, seppur seguito da tempo anche dalla Roma.

Le alternative non mancano e guardano sempre all'Italia. A Lecce la Juve sta seguendo infatti con costanza il centrocampista Morten Hjulmand e il suo compagno di squadra Joan Gonzalez.