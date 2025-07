Inter, Frattesi operato di ernia bilaterale: il comunicato. 20/30 giorni per il recupero

Aggiornamento da casa Inter. Con un comunicato stampa, il club nerazzurro ha confermato che, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

L’intervento, fa sapere il club nerazzurro, è perfettamente riuscito e seguirà un programma di riabilitazione. I tempi di recupero previsti si aggirano sui 20/30 giorni: Frattesi non dovrebbe essere già a pienamente disposizione di Cristian Chivu per il raduno, in programma il 26 luglio ad Appiano Gentile, ma dovrebbe comunque rientrare in tempo per presentarsi pronto ai nastri di partenza della Serie A, un mese dopo.

A meno di clamorose sorprese, il centrocampista romano disputerà il prossimo campionato con l’Inter. Dopo gli scossoni dell’era Inzaghi, e il mal di pancia esplicitato post finale di Champions, la situazione è cambiata radicalmente con l’arrivo di Chivu, che ha parlato con Frattesi e gli ha spiegato la sua idea di farne un giocatore importante nell’Inter del futuro. La dirigenza ha di conseguenza tolto dal mercato il giocatore ex Sassuolo.