Friedkin crea la Pursuit Sports per gestire i club: l'obiettivo è creare sinergia tra Roma ed Everton

Dan Friedkin ha ufficialmente dato vita a Pursuit Sports, una nuova holding pensata per gestire e valorizzare il suo portafoglio sportivo, che al momento comprende AS Roma, Everton e Cannes. L’obiettivo del gruppo è ambizioso: consolidare le proprietà già in essere e ampliare il raggio d’azione, con particolare attenzione al mercato nordamericano.

A riportare la notizia è Sportico, che svela anche la nomina di Dave Beeston come amministratore delegato della nuova struttura. Beeston porta con sé esperienze significative in realtà di primo piano come Clearlake Capital, co-proprietaria del Chelsea, e il Fenway Sports Group, che controlla il Liverpool.

Un pilastro della strategia di Pursuit Sports sarà la sinergia tra i club attraverso la condivisione di risorse tecniche e strategiche. In quest’ottica si inserisce anche l’acquisizione di Insight Sport, società londinese specializzata in tecnologie applicate allo sport: il primo investimento di Friedkin al di fuori dell’ambito prettamente calcistico. Un segnale chiaro della volontà di potenziare l’infrastruttura tecnologica a supporto delle sue squadre.